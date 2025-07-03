Карлос Алькарас вышел в третий круг Уимблдона
время публикации: 03 июля 2025 г., 07:42 | последнее обновление: 03 июля 2025 г., 07:48
В матче второго круга Уимблдона американец Тейлор Фриц в упорной борьбе одолел канадца Габриэля Диалло 3:6, 6:3, 7:6, 4:6, 6:3.
Чех Иржи Легечка (23-я ракетка мира) проиграл итальянцу Маттиа Белуччи 6:7, 1:6, 5:7.
Один из основных фаворитов турнира испанец Карлос Алькарас обыграл британца Оливье Тарвета (733-яя ракетка мира) 6:1, 6:4, 6:4.
Россиянин Андрей Рублев обыграл южноафриканца Ллойда Харриса 6:7, 6:4, 7:6, 6:3. Россиянин Карен Хачанов одержал волевую победу над японцем Синтаро Мотизуки 1:6, 7:6, 4:6, 6:3, 6:4.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 03 июля 2025