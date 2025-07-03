x
03 июля 2025
|
последняя новость: 08:26
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 июля 2025
|
03 июля 2025
|
последняя новость: 08:26
03 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Карлос Алькарас вышел в третий круг Уимблдона

Теннис
время публикации: 03 июля 2025 г., 07:42 | последнее обновление: 03 июля 2025 г., 07:48
Карлос Алькарас вышел в третий круг Уимблдона
AP Photo/Kirsty Wigglesworth

В матче второго круга Уимблдона американец Тейлор Фриц в упорной борьбе одолел канадца Габриэля Диалло 3:6, 6:3, 7:6, 4:6, 6:3.

Чех Иржи Легечка (23-я ракетка мира) проиграл итальянцу Маттиа Белуччи 6:7, 1:6, 5:7.

Один из основных фаворитов турнира испанец Карлос Алькарас обыграл британца Оливье Тарвета (733-яя ракетка мира) 6:1, 6:4, 6:4.

Россиянин Андрей Рублев обыграл южноафриканца Ллойда Харриса 6:7, 6:4, 7:6, 6:3. Россиянин Карен Хачанов одержал волевую победу над японцем Синтаро Мотизуки 1:6, 7:6, 4:6, 6:3, 6:4.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 03 июля 2025

Свитолина победила белоруску и вышла в третий круг Уимблдона
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 02 июля 2025

Арина Соболенко вышла в третий круг Уимблдона
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 02 июля 2025

Джокович вышел во второй круг Уимблдона. Неожиданное поражение Зверева
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 02 июля 2025

Бадминтон. Израильтянин проиграл в полуфинале Открытого чемпионата Италии