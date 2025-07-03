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Свитолина победила белоруску и вышла в третий круг Уимблдона

Теннис
время публикации: 03 июля 2025 г., 06:59 | последнее обновление: 03 июля 2025 г., 06:59
Свитолина победила белоруску и вышла в третий круг Уимблдона
AP Photo/Kin Cheung

В матче второго круга Уимблдона украинка Элина Свитолина победила белоруску Александру Соснович 6:2, 6:4.

Россиянка Анастасия Павлюченкова одолела американку Эшлин Крюгер 7:6, 6:4.

Жасмин Паолини (пятая ракетка мира) стала пятой представительницей первой десятки, выбывшей на ранних стадиях Уимблдона (четыре выбыли в первом раунде). Итальянка проиграла россиянке Камилле Рахимовой 6:4, 4:6, 4:6.

Француженка Диана Перри победила россиянку Диану Шнайдер 6:4, 6:1.Бывшая первая ракетка мира Наоми Осака обыграла чешку Катерину Синякову 6:3, 6:2.

Линда Носкова (Чехия) обыграла уроженку Киева Еву Лис (Германия) 6:2, 2:6, 6:3.

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