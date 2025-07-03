В финале Золотого кубка сыграют сборные США и Мексики

В финале Золотого кубка КОНКАКАФ, который проходит в США и Канаде, встретятся сборные США и Мексики.

США - Гватемала 2:1

На 15-й минуте счет был 2:0. Оба гола забил Диего Луна (Реал Солт Лейк).

На 80-й минуте Ольгер Эскобар (Монреаль) сократил отставание 2:1.

Мексика - Гондурас 1:0

Победный гол на 50-й минуте забил Рауль Хименес (Фулхэм). Через 4 минуты мексиканцы забили второй гол. Гол Эдсона Альвареса (Вест Хэм) не засчитан из-за офсайда.