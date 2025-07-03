x
03 июля 2025
|
последняя новость: 08:26
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 июля 2025
|
03 июля 2025
|
последняя новость: 08:26
03 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

В финале Золотого кубка сыграют сборные США и Мексики

Футбол
время публикации: 03 июля 2025 г., 07:27 | последнее обновление: 03 июля 2025 г., 07:27
В финале Золотого кубка сыграют сборные США и Мексики
AP Photo/Scott Kane

В финале Золотого кубка КОНКАКАФ, который проходит в США и Канаде, встретятся сборные США и Мексики.

США - Гватемала 2:1

На 15-й минуте счет был 2:0. Оба гола забил Диего Луна (Реал Солт Лейк).

На 80-й минуте Ольгер Эскобар (Монреаль) сократил отставание 2:1.

Мексика - Гондурас 1:0

Победный гол на 50-й минуте забил Рауль Хименес (Фулхэм). Через 4 минуты мексиканцы забили второй гол. Гол Эдсона Альвареса (Вест Хэм) не засчитан из-за офсайда.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 03 июля 2025

Начался женский чемпионат Европы по футболу. Результаты матчей
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 02 июля 2025

"Бейтар" усилился колумбийским защитником
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 02 июля 2025

Оливье Жиру будет выступать за "Лилль"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 02 июля 2025

Умер легендарный полузащитник львовских "Карпат"