В финале Золотого кубка сыграют сборные США и Мексики
время публикации: 03 июля 2025 г., 07:27 | последнее обновление: 03 июля 2025 г., 07:27
В финале Золотого кубка КОНКАКАФ, который проходит в США и Канаде, встретятся сборные США и Мексики.
США - Гватемала 2:1
На 15-й минуте счет был 2:0. Оба гола забил Диего Луна (Реал Солт Лейк).
На 80-й минуте Ольгер Эскобар (Монреаль) сократил отставание 2:1.
Мексика - Гондурас 1:0
Победный гол на 50-й минуте забил Рауль Хименес (Фулхэм). Через 4 минуты мексиканцы забили второй гол. Гол Эдсона Альвареса (Вест Хэм) не засчитан из-за офсайда.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 03 июля 2025