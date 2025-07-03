Швентек и Ястремська вышли в третий круг Уимблдона
время публикации: 03 июля 2025 г., 20:36 | последнее обновление: 03 июля 2025 г., 20:36
В матче второго раунда Уимблдона бывшая первая ракетка мира полька Ига Швентек одержала волевую победу над американкой Кэти Макнелли 5:7, 6:2, 6:1.
Украинка Даяна Ястремська одолела россиянку Анастасию Захарову 5:7, 7:5, 7:6.
Чешка Барбора Крейчикова победила американку Кэролайн Долхайд 6:4, 3:6, 6:2. Елена Рыбакина (Казахстан) разгромила гречанку Марию Саккари 6:3, 6:1.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 03 июля 2025