x
03 июля 2025
|
последняя новость: 13:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 июля 2025
|
03 июля 2025
|
последняя новость: 13:07
03 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

От травм, полученных в ДТП, умер один из руководителей Израильской ассоциации футбола

Футбол
время публикации: 03 июля 2025 г., 12:52 | последнее обновление: 03 июля 2025 г., 12:52
От травм, полученных в ДТП, умер один из руководителей Израильской ассоциации футбола
AP Photo/Ramon Espinosa

3 июля от травм, полученных в ДТП умер начальник отдела безопасности Израильской ассоциации футбола Меир Амос, сообщает ONE.

Он попал в аварию в мае за границей Израиля.

Меир Амос был доставлен на самолете в Израиль для лечения.

Ранее он был руководителем отделов безопасности футбольного и баскетбольного клубов "Маккаби" (Тель-Авив), сотрудничал со столичным "Бейтаром".

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 03 июля 2025

Футболист "Ливерпуля" Диогу Жота погиб в ДТП
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 03 июля 2025

Умер 27-летний бывший футболист и скаут московского ЦСКА
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 03 июля 2025

Умер легендарный канадский хоккеист
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 02 июля 2025

Умер легендарный полузащитник львовских "Карпат"