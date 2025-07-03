От травм, полученных в ДТП, умер один из руководителей Израильской ассоциации футбола

3 июля от травм, полученных в ДТП умер начальник отдела безопасности Израильской ассоциации футбола Меир Амос, сообщает ONE.

Он попал в аварию в мае за границей Израиля.

Меир Амос был доставлен на самолете в Израиль для лечения.

Ранее он был руководителем отделов безопасности футбольного и баскетбольного клубов "Маккаби" (Тель-Авив), сотрудничал со столичным "Бейтаром".