От травм, полученных в ДТП, умер один из руководителей Израильской ассоциации футбола
время публикации: 03 июля 2025 г., 12:52 | последнее обновление: 03 июля 2025 г., 12:52
3 июля от травм, полученных в ДТП умер начальник отдела безопасности Израильской ассоциации футбола Меир Амос, сообщает ONE.
Он попал в аварию в мае за границей Израиля.
Меир Амос был доставлен на самолете в Израиль для лечения.
Ранее он был руководителем отделов безопасности футбольного и баскетбольного клубов "Маккаби" (Тель-Авив), сотрудничал со столичным "Бейтаром".
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