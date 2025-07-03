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Спорт

Футболист "Ливерпуля" Диогу Жота погиб в ДТП

Футбол
Знаменитые спортсмены
время публикации: 03 июля 2025 г., 12:03 | последнее обновление: 03 июля 2025 г., 12:09
Футболист "Ливерпуля" Диогу Жота погиб в ДТП
AP Photo/Jon Super

28-летний форвард "Ливерпуля" и сборной Португалии Диогу Жота погиб в ДТП в Испании, сообщает Sky News.

Авария произошла на шоссе А-52 неподалеку от Паласиос-де-Санабриа. В ДТП также погиб брат футболиста Андре Жота.

10 дней назад Диогу Жота женился.

Он выступал за "Ливерпуль" с 2020 года.

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