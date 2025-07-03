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Спорт

Новак Джокович вышел в третий круг Уимблдона

Теннис
Теннисный турнир Большого Шлема
время публикации: 03 июля 2025 г., 20:56 | последнее обновление: 03 июля 2025 г., 20:56
Новак Джокович вышел в третий круг Уимблдона
AP Photo/Alastair Grant

Легендарный серб Новак Джокович вышел в третий круг Уимблдона, разгромив британца Даниэля Эванса 6:3, 6:2, 6:0.

Канадец Феликс Ожье-Альясим (26-я ракетка мира) неожиданно проиграл немцу Яну-Леннарду Штрууффу (125-й номер рейтинга АТР) 6:3, 6:7, 3:6, 4:6.

Француз Артур Риндеркнеш одержал волевую победу над чилийцем Кристианом Гариным 3:6, 6:3, 7:6, 4:6, 6:3.

Испанец Алехандро Давидович-Фокина голландца Ботика ван ден Зандсхулпа 6:1, 4:6, 6:3, 7:6.

Болгарин Григор Димитров одолел француза Корентена Муте 7:5, 4:6, 7:5, 7:5.

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