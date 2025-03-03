НБА. Первый трипл-дабл Денни Авдии
время публикации: 03 марта 2025 г., 08:06 | последнее обновление: 03 марта 2025 г., 08:06
В матче регулярного чемпионата НБА "Кливленд Кавальерз" в овертайме одолел "Портленд Трэйл Блейзерс" 133:129.
"Портленд" уверенно выиграл первую половину матча54:42, но упустил преимущество во второй. Счет основного времени 119:119.
Израильский форвард Денни Авдия стал самым результативным игроком гостей и впервые в карьере сделал "трипл-дабл" (30 + 12 подборов + 10 передач).
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