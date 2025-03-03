НБА. Первый трипл-дабл Денни Авдии

В матче регулярного чемпионата НБА "Кливленд Кавальерз" в овертайме одолел "Портленд Трэйл Блейзерс" 133:129.

"Портленд" уверенно выиграл первую половину матча54:42, но упустил преимущество во второй. Счет основного времени 119:119.

Израильский форвард Денни Авдия стал самым результативным игроком гостей и впервые в карьере сделал "трипл-дабл" (30 + 12 подборов + 10 передач).