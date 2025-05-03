Голевое изобилие. "Бавария" не смогла стать чемпионом сегодня. Результаты матчей
Состоялись матчи тридцать второго тура чемпионата Германии. "Бавария" сыграла вничью с "Лейпцигом" 3:3.
Лейпциг - Бавария (Мюнхен) 3:3
В случае победы "Бавария" становилась бы чемпионом.
На 62-й минуте "Лейпциг" вел в счете 2:0.
За 21 минуту гости забили три гола и уже готовились бурно праздновать. Но на 4-й минуте компенсированного времени Юсуф Поульсен сравнял счет 3:3.
"Бавария" может стать чемпионом завтра, если "Байер" не победит во Фрайбурге.
Боруссия (Менхенгладбах) - Хоффенхайм 4:4
При определенном везении и невезении конкурентов "Боруссия" имеет шанс попась в зону еврокубков.
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На 43-й минуте "Боруссия" вела в счете 2:0. На 54-й минуте была ничья 2:2.
На 64-й минуте "Боруссия" вновь вышла вперед.
На 81-й минуте гости вели в счете 4:3.
На первой минуте компенсированного времени Тим Кляйндинст спас "Боруссию" от поражения.
Унион (Берлин) - Вердер (Бремен) 2:2
На 37-й минуте "музыканты" вели в счете 2:0.
Санкт-Паули (Гамбург) - Штутгарт 0:1