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Спорт

Голевое изобилие. "Бавария" не смогла стать чемпионом сегодня. Результаты матчей

Футбол
время публикации: 03 мая 2025 г., 19:05 | последнее обновление: 03 мая 2025 г., 19:13
Голевое изобилие. "Бавария" не смогла стать чемпионом сегодня. Результаты матчей
AP Photo/Matthias Schrader

Состоялись матчи тридцать второго тура чемпионата Германии. "Бавария" сыграла вничью с "Лейпцигом" 3:3.

Лейпциг - Бавария (Мюнхен) 3:3

В случае победы "Бавария" становилась бы чемпионом.

На 62-й минуте "Лейпциг" вел в счете 2:0.

За 21 минуту гости забили три гола и уже готовились бурно праздновать. Но на 4-й минуте компенсированного времени Юсуф Поульсен сравнял счет 3:3.

"Бавария" может стать чемпионом завтра, если "Байер" не победит во Фрайбурге.

Боруссия (Менхенгладбах) - Хоффенхайм 4:4

При определенном везении и невезении конкурентов "Боруссия" имеет шанс попась в зону еврокубков.

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На 43-й минуте "Боруссия" вела в счете 2:0. На 54-й минуте была ничья 2:2.

На 64-й минуте "Боруссия" вновь вышла вперед.

На 81-й минуте гости вели в счете 4:3.

На первой минуте компенсированного времени Тим Кляйндинст спас "Боруссию" от поражения.

Унион (Берлин) - Вердер (Бремен) 2:2

На 37-й минуте "музыканты" вели в счете 2:0.

Санкт-Паули (Гамбург) - Штутгарт 0:1

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