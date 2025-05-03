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Чемпионат Англии. Манор Соломон забил решающий гол

Футбол
время публикации: 03 мая 2025 г., 16:58 | последнее обновление: 03 мая 2025 г., 17:05
Чемпионат Англии. Манор Соломон забил решающий гол
AP Photo/Andreea Alexandru

Завершился турнир в Чемпионшипе (второй английский дивизион). Напрямую в Премьер-лигу вышли "Лидс" и "Бернли", набравшие по 100 очков.

Третий участник элитного дивизиона определится в мини-турнире с участие команд, занявших с третье по 6-е места.

В Лигу1 (третий дивизион) вылетели "Кардифф Сити", "Плимут Аргайл" и "Лутон".

Напомним, второй год подряд из Премьер-лиги вылетают команды. поднявшиеся в элиту по итогам предыдущего сезона. В этом сезоне за 4 тура до финиша уже вылетели "Ипсвич", "Лестер" и "Саутгемптон".

"Лидс" в матче последнего тура одержал волевую победу над "Плимутом" 2:1 и вышел в элиту с первого места.

На 18-й минуте защитник "Лидса" Сэмюэль Бирам срезал мяч в свои ворота 1:0.

На 53-й минуте Вилли Ньонто сравнял счет. На первой минуте компенсированного времени израильский полузащитник Манор Соломон забил победный гол 1:2.

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