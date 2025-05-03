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Чемпионат Италии. "Венеция" сыграла вничью в Турине

Футбол
время публикации: 03 мая 2025 г., 12:24 | последнее обновление: 03 мая 2025 г., 12:24
Чемпионат Италии. "Венеция" сыграла вничью в Турине
AP Photo/Andrew Medichini

В стартовом матче тридцать пятого тура чемпионата Италии "Торино" сыграл вничью с "Венецией" 1:1.

Туринцы находятся на десятом месте и просто доигрывают сезон. Ни вылететь, ни зацепиться за еврокубки они не могут.

"Венеция" ведет борьбу за выживание и ничья не позволила ей выбраться из зоны вылета.

Интересно, что "Торино" возглавляет Паоло Ваноли, который в прошлом сезоне вывел "Венецию" в элитный дивизион.

В начале первого тайма венецианцы забили. Гол не засчитан - офсайд. На 37-й минуте Кике Перес совершил сольный проход и вывел венецианцев вперед 0:1.

После перерыва туринцы ринулись отыгрываться. Во втором тайме счет по точным ударам 9:0 в пользу "Торино".

На 77-й минуте Никола Влашич реализовал пенальти 1:1.

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