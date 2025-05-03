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Тренер "Торино" потерял сознание во время матча Серии А

Футбол
время публикации: 03 мая 2025 г., 15:06 | последнее обновление: 03 мая 2025 г., 15:06
Тренер "Торино" потерял сознание во время матча Серии А
AP Photo/Antonio Calanni

В стартовом матче тридцать пятого тура чемпионата Италии "Торино" сыграл вничью с "Венецией" 1:1.

На 77-й минуте, когда Никола Влашич (Торино) с пенальти сравнял счет, тренер туринцев Паоло Ваноли потерял сознание.

Итальянские СМИ со ссылкой на представителей "Торино" сообщают, что у тренера упало давление.

Паоло Ваноли привели в чувство. Угрозы его здоровью нет.

Спорт
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