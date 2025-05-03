Чемпионат Испании. "Хетафе" проиграл в Мадриде

В стартовом матче тридцать четвертого тура чемпионата Испании по футболу "Райо Вальекано" победил "Хетафе" 1:0.

Мадридцы ведут борьбу за попадание в еврокубки.

"Хетафе" проиграл в четвертом матче подряд (в трех из них не забив) и опустился на 12-е место.

Победный гол был забит на 7-й минуте после подачи углового. Отличился бывший защитник "Жироны" и "Ньюкасла" Флориан Лежен.

На 80-й минуте "Хетафе" остался в меньшинстве. Джене Даконам получил желтую карточку. Он начал спорить с арбитром и получил второе предупреждение.