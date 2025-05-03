Чемпионат Испании. "Хетафе" проиграл в Мадриде
время публикации: 03 мая 2025 г., 13:45 | последнее обновление: 03 мая 2025 г., 13:52
В стартовом матче тридцать четвертого тура чемпионата Испании по футболу "Райо Вальекано" победил "Хетафе" 1:0.
Мадридцы ведут борьбу за попадание в еврокубки.
"Хетафе" проиграл в четвертом матче подряд (в трех из них не забив) и опустился на 12-е место.
Победный гол был забит на 7-й минуте после подачи углового. Отличился бывший защитник "Жироны" и "Ньюкасла" Флориан Лежен.
На 80-й минуте "Хетафе" остался в меньшинстве. Джене Даконам получил желтую карточку. Он начал спорить с арбитром и получил второе предупреждение.
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