Чемпионат Германии. Ничья, которая никого не устроила

В стартовом матче тридцать второго тура чемпионата Германии встречались команды, ведущие борьбу за выживание.

"Хайденхайм" и "Бохум" сыграли вничью 0:0.

"Бохум" занимает последнее место. Лучшее, на что он может рассчитывать, - это стыковые матчи. Но для этого надо обойти "Хольштайн" и "Хайденхайм".

"Хайденхайм" еще может спастись. Но отставание от "Хоффенхайма" за два тура до финиша 4 очка. А у конкурентов игра в запасе.

Обе команды играли очень осторожно. "Бохум" не забил в 13-м матче чемпионата в этом сезоне, "Хайденхайм" - в 14-м.

Ничья соперников не устроила.