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Спорт

НБА. "Хьюстон" сравнял счет в серии с "воинами"

Баскетбол
НБА
время публикации: 03 мая 2025 г., 11:57 | последнее обновление: 03 мая 2025 г., 11:57
НБА. "Хьюстон" сравнял счет в серии с "воинами"
AP Photo/Godofredo A. Vásquez

В шестом матче серии первого раунда плэй-офф НБА "Хьюстон Рокетс" победил "Голден Стэйт Уорриорз" 115:107.

Счет в серии 3:3.

После первой четверти 25:21, второй - 53:48, третьей - 86:84.

По 29 очков набрали Стефен Карри (Голден Стэйт) (+ 7 подборов) и Фред ВанВлит (Хьюстон) (+ 8 подборов + 8 передач).

Спорт
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