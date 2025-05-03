НБА. "Хьюстон" сравнял счет в серии с "воинами"
время публикации: 03 мая 2025 г., 11:57 | последнее обновление: 03 мая 2025 г., 11:57
В шестом матче серии первого раунда плэй-офф НБА "Хьюстон Рокетс" победил "Голден Стэйт Уорриорз" 115:107.
Счет в серии 3:3.
После первой четверти 25:21, второй - 53:48, третьей - 86:84.
По 29 очков набрали Стефен Карри (Голден Стэйт) (+ 7 подборов) и Фред ВанВлит (Хьюстон) (+ 8 подборов + 8 передач).
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