Чемпионат Англии. "Манчестер Сити" поднялся на третье место

В стартовом матче тридцать пятого тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" обыграл "Вулверхэмптон" 1:0.

"Горожане" выиграли четвертую игру подряд и поднялись на третье место.

"Манчестер Сити" сыграл прагматично и прервал победную и голевую серии "волков" из шести матчей.

У "горожан" было значительное преимущество (64% владения мячом, 9:6 по ударам, 2:1 по точным ударам). Угловые чаще подавали гости 5:4.

На 22-й минуте два нападающих "Вулверхэмптона" выходили на вратаря хозяев. Но неточная передача загубила голевую атаку.

На 27-й минуте гости нанесли несколько опасных ударов, но Эдерсон справился.

Первый опасный момент "горожане" создали на 32-й минуте. Са парировал мяч после удара О`Райлли. Через 3 минуты хозяева забили победный гол. Докю сделал передачу в центр штрафной. Кевин де Брейне точно пробил 1:0.

На 56-й минуте гости могли отыграться. Мяч после удара Маттеуса Куньи попал в штангу.