Чемпионат Франции. "Ницца" аподнялась на третье место

В стартовом матче тридцать второго тура чемпионата Франции "Ницца" победила "Реймс" 1:0.

"Орлята" выиграли третью игру подряд и поднялись на третье место.

На 15-й минуте защитник неудачно прервал передачу, сделав пас Моргану Сансону, забившему победный гол во втором матче подряд.

В первом тайме опасных моментов больше не было.

"Реймс" активизировался в последние полчаса матча и создал несколько голевых моментов.