Чемпионат Франции. "Ницца" аподнялась на третье место
время публикации: 03 мая 2025 г., 10:09 | последнее обновление: 03 мая 2025 г., 10:09
В стартовом матче тридцать второго тура чемпионата Франции "Ницца" победила "Реймс" 1:0.
"Орлята" выиграли третью игру подряд и поднялись на третье место.
На 15-й минуте защитник неудачно прервал передачу, сделав пас Моргану Сансону, забившему победный гол во втором матче подряд.
В первом тайме опасных моментов больше не было.
"Реймс" активизировался в последние полчаса матча и создал несколько голевых моментов.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 03 мая 2025