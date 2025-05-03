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Спорт

Чемпионат Франции. "Ницца" аподнялась на третье место

Футбол
время публикации: 03 мая 2025 г., 10:09 | последнее обновление: 03 мая 2025 г., 10:09
Чемпионат Франции. "Ницца" аподнялась на третье место
AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

В стартовом матче тридцать второго тура чемпионата Франции "Ницца" победила "Реймс" 1:0.

"Орлята" выиграли третью игру подряд и поднялись на третье место.

На 15-й минуте защитник неудачно прервал передачу, сделав пас Моргану Сансону, забившему победный гол во втором матче подряд.

В первом тайме опасных моментов больше не было.

"Реймс" активизировался в последние полчаса матча и создал несколько голевых моментов.

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