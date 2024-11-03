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Чемпионата Италии. Дубль Лукмана. "Аталанта" в гостях разгромила лидера

время публикации: 03 ноября 2024 г., 16:04 | последнее обновление: 03 ноября 2024 г., 16:04
Чемпионата Италии. Дубль Лукмана. "Аталанта" в гостях разгромила лидера
AP Photo/Martin Meissner

В матче одиннадцатого тура чемпионата Италии "Аталанта" в гостях разгромила "Наполи" 3:0.

Бергамаски поднялись на второе место и отстают от неаполитанцев на 3 очка, на 1 очко опережая "Интер" и "Ювентус".

Гости нанесли три удара в створ ворот и забили три гола.

На 10-й минуте де Кетенаре головой сбросил мяч на угол вратарской. Адемола Лукман нанес сильный удар слета 0:1.

Неаполитанцы едва не отыгрались в ответной атаке. После удара Мактоминея мяч попал в штангу.

На 31-й минуте Лукман метров с 25 пробил в дальний угол 0:2.

На 41-й минуте могли забить хозяева. Лукаку бил с близкого расстояния. Защитник бросился под удар.

На 57-й минуте гости забили. Гол не засчитан - офсайд.

На второй минуте компенсированного времени Белланова навесил. Ретеги нанес удар слету. Точно в нижний угол 0:3.

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