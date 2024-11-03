Чемпионат Италии. Победы "Ювентуса" и "Милана"

Состоялись матчи одиннадцатого тура чемпионата Италии. "Ювентус" в гостях победил "Удинезе" 2:0.

Болонья - Лечче 1:0

Удинезе - Ювентус (Турин) 0:2

Туринцы настигли "Интер". Отставание от лидирующего "Наполи" 4 очка.

На 19-й минуте мяч после удара Тюрама попал в штангу, затем в спину вратаря и оказался в сетке 0:1. На 37-й минуте после удара Йылдыза мяч попал в штангу. Никола Савона добил мяч в сетку 0:2.

Монца - Милан 0:1

Гости владели значительным преимуществом (57% владения мячом, 18:12 по ударам, 7:2 по точным ударам).

Победный гол на 43-й минуте забил Тиджани Рейндерс.