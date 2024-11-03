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Чемпионат Англии. Манор Соломон вышел на замену. "Лидс" разгромил "Плимут"

время публикации: 03 ноября 2024 г., 09:33 | последнее обновление: 03 ноября 2024 г., 09:46
"Лидс" разгромил "Плимут"
AP Photo/Kirsty Wigglesworth

В матче тринадцатого тура Чемпионшипа (второй дивизион английского футбола) "Лидс" разгромил "Плимут" 3:0.

"Павлины" занимают второе место, отставая от лидирующего "Сандерленда" на 3 очка.

Израильский полузащитник Манор Соломон, арендованный "Лидсом" у "Тоттенхэма", вышел на замену на 66-й минуте.

Все голы в ворота бывшего голкипера молодежной команды "Манчестер Сити" Дэниэла Гримшоу (23 августа перешел из "Блэкпула") были забиты в первом тайме.

На 30-й минуте хозяева подали угловой. Защитники мяч вынесли. Уилфрид Ньонто сделал передачу. Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Дэниэл Джеймс из-за пределов штрафной пробил в "девятку" 1:0.

Через 3 минуты после рикошета мяч отскочил на линию вратарской. Бывший форвард ПСВ Йоэль Пиру удвоил преимущество хозяев 2:0.

На 38-й минуте бывший полузащитник "Филадельфия Юнион" и "Зальцбурга" Бренден Ааронсон вышел один на один 3:0.

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