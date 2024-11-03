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MLS. "Интер Майами" проиграл "Атланте"

время публикации: 03 ноября 2024 г., 08:05 | последнее обновление: 03 ноября 2024 г., 08:05
MLS. "Интер Майами" проиграл "Атланте"
AP Photo/Jason Allen

Во втором матче 1/8 финала MLS "Атланта Юнайтед" победила "Интер Майами" 2:1. Третий матч серии состоится 10 октября.

Счет в серии 1:1.

Лионель Месси и Луис Суарес отыграли весь матч.

Гости открыли счет на 40-й минуте после грубой ошибки вратаря "Атланты". После подачи углового Брэд Гузан поймал мяч, а затем выпустил его. Федерико Редондо сделал передачу на линию штрафной. Арендованный у "Ривер Плэйт" Эктор Мартинес пробил точно 0:1.

На 58-й минуте после подачи углового защитники мяч вынесли. Педру Амадор навесил. Бывший защитник "Астон Виллы" Деррик Уильямс в падении пробил головой 1:1. На 90-й минуте "Атланта" едва не вышла вперед. После навеса с углового Лобжанидзе пробил. Мяч попал в перекладину.

На четвертой минуте компенсированного времени бывший полузащитник "Вест Хэма" Шанде Силва с линии штрафной пробил в "девятку" 2:1.

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