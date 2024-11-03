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Чемпионат Израиля по футболу. "Бейтар" догнал лидера

время публикации: 03 ноября 2024 г., 07:24 | последнее обновление: 03 ноября 2024 г., 07:31
Чемпионат Израиля по футболу. "Бейтар" догнал лидера
AP Photo/Ellen Schmidt

В матче девятого тура чемпионата Израиля по футболу столичный "Бейтар" разгромил в гостях "Апоэль" (Хадера) 4:0.

Лидируют "Бейтар" и тель-авивский "Маккаби", набравшие по 19 очков. По итогам тура их может догнать хайфский "Маккаби".

"Бейтар" одержал третью победу подряд.

"Апоэль" (Хадера) в этом сезоне еще не побеждал - последнее место в Лиге Аль.

На 69-й минуте (при счете 0:3) хозяева остались в меньшинстве. Удален Абдулайе Сиссе (1 июля перешел из сербского клуба "Нови Пазар").

Голы в ворота Оэда Левиты забили арендованный у "Пафоса" Патрик Твумаси (4 гола в восьми играх), Ярден Шуа, 20-летний Ади Йона и Тимоти Лиор Музи.

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