Чемпионат Израиля по футболу. "Бейтар" догнал лидера

В матче девятого тура чемпионата Израиля по футболу столичный "Бейтар" разгромил в гостях "Апоэль" (Хадера) 4:0.

Лидируют "Бейтар" и тель-авивский "Маккаби", набравшие по 19 очков. По итогам тура их может догнать хайфский "Маккаби".

"Бейтар" одержал третью победу подряд.

"Апоэль" (Хадера) в этом сезоне еще не побеждал - последнее место в Лиге Аль.

На 69-й минуте (при счете 0:3) хозяева остались в меньшинстве. Удален Абдулайе Сиссе (1 июля перешел из сербского клуба "Нови Пазар").

Голы в ворота Оэда Левиты забили арендованный у "Пафоса" Патрик Твумаси (4 гола в восьми играх), Ярден Шуа, 20-летний Ади Йона и Тимоти Лиор Музи.