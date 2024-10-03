Сенсационные поражения "Реала" и "Баварии". Результаты матчей Лиги чемпионов

Завершился второй тур основного этапа Лиги чемпионов. Мадридский "Реал" сенсационно уступил "Лиллю" 0:1. "Бавария" проиграла "Астон Вилле" 0:1. "Аталанта" разгромила "Шахтер" 3:0.

Жирона (Испания) - Фейенорд (Роттердам, Нидерланды) 2:3

Испанцы дважды забили в свои ворота.

Шахтер (Донецк, Украина) - Аталанта (Бергамо, Италия) 0:3

Астон Вилла (Бирмингем, Англия) - Бавария (Мюнхен, Германия) 1:0

Прервалась беспроигрышная серия "Баварии" в матчах группового этапа Лиги чемпионов - 41 матч.

Счет по ударам 17:5 в пользу "Баварии". По точным ударам 7:2.

Победный гол был забит на 79-й минуте. Нойер вышел за пределы штрафной. Джон Дюран перебросил мяч через вратаря 1:0.

Бенфика (Лиссабон, Португалия) - Атлетико (Мадрид, Испания) 4:0

Гости не нанесли ни одного точного удара за весь матч.

Динамо (Загреб, Хорватия) - Монако (Франция) 2:2

На 74-й минуте хорваты вели в счете 2:0.

Лилль (Франция) - Реал (Мадрид, Испания) 1:0

На 45-й минуте Джонатан Дэвид реализовал пенальти.

Во втором тайме "Реал" устроил настоящий штурм, но отлично сыграл голкипер хозяев Люка Шевалье.

Ливерпуль (Англия) - Болонья (Италия) 2:0

Лейпциг (Германия) - Ювентус (Турин, Италия) 2:3

Хозяева вели в счете 1:0 и 2:1.

Штурм (Грац, Австрия) - Брюгге (Бельгия) 0:1