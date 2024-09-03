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Медальный зачет паралимпиады. Лидируют Китайцы. Сборная Израиля на 16-м месте

время публикации: 03 сентября 2024 г., 22:25 | последнее обновление: 03 сентября 2024 г., 22:25
Медальный зачет паралимпиады. Лидируют Китайцы. Сборная Израиля на 16-м месте
AP Photo/Emilio Morenatti

В медальном зачете Парижской паралимпиады уверенно лидирует сборная Китая, завоевавшая 50 золотых, 38 серебряных и 20 бронзовых медалей.

На втором месте британцы (30 + 17 + 12), на третьем - американцы (18 + 23 + 11).

Сборная Украины на девятом месте (8 + 15 + 20).

Сборная Израиля занимает 16-е место (4 + 1 + 2).

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