Медальный зачет паралимпиады. Лидируют Китайцы. Сборная Израиля на 16-м месте
время публикации: 03 сентября 2024 г., 22:25 | последнее обновление: 03 сентября 2024 г., 22:25
В медальном зачете Парижской паралимпиады уверенно лидирует сборная Китая, завоевавшая 50 золотых, 38 серебряных и 20 бронзовых медалей.
На втором месте британцы (30 + 17 + 12), на третьем - американцы (18 + 23 + 11).
Сборная Украины на девятом месте (8 + 15 + 20).
Сборная Израиля занимает 16-е место (4 + 1 + 2).
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