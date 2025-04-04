НБА. Рекорды Адетокунбо, Кэррингтона, Эдвардса и Банкеро. "Голден Стэйт" победил "Лейкерс"

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Голден СМтэйт Уорриорз" победил "Лос-Анджелес Лейкерс" 123:116.

Филадельфия Сиксерз - Милуоки Бакс 113:126

Лидер "Милуоки" Яннис Адетокунбо сделал "трипл-дбал 35 +" (35 + 17 подборов + 20 передач). 20 передач за один матч - его личный рекорд.

Вашингтон Уизардс - Орландо Мэджик 97:109

Лидер "Орландо" Паоло Банкеро сделал "дабл-дабл" (33 + 18 подборов + 8 передач). 18 подборов в одной игре - его личный рекорд.

Лучшим в столичной команде стал 19-летний Карлтон Кэррингтон (32 + 9 подборов + 7 передач). Он стал самым молодым игроком в истории НБА, забросившим в двух матчах подряд более 5 трехочковых.

Бруклин Нетс - Миннесота Тимбервулвз 80:105

Лидер "Миннесоты" Энтони Эдвардс стал самым молодым разыгрывающим в истории НБА, который в двух сезонах подряд набрал более 2000 очков.

Мацами Хит - Мемфис Гризлиз 108:110

Лос-Анджелес Лейкерс - Голден Стэйт Уорриорз 116:123

Самый результативный игрок матча Стефен Карри (37 + 3 подбора + 6 передач).

Леброн Джеймс набрал 33 очка, сделал 5 подборов и 9 передач.