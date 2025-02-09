Легкая атлетика. Израильтяне завоевали три медали молодежного чемпионата Балкан
время публикации: 09 февраля 2025 г., 09:50 | последнее обновление: 09 февраля 2025 г., 09:50
В Софии состоялся молодежный чемпионат Балкан по легкой атлетике (в помещении) (спортсмены до 20 лет).
Израильтяне завоевали три медали.
Том Ланги завоевал серебряную медаль в прыжках с шестом.
Идо Перец завоевал серебряную медаль в беге на 60 м. Он установил молодежный рекорд Израиля (6.79 секунд), на 4 сотых секунды улучшив предыдущий рекорд.
Шани Заккаи завоевала бронзовую медаль в беге на 400 метров.
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