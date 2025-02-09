Легкая атлетика. Ноам Маму установил во Франции рекорд Израиля
время публикации: 09 февраля 2025 г., 14:10 | последнее обновление: 09 февраля 2025 г., 14:10
В Метце Ноам Маму установил рекорд Израиля в беге на 600 метров в помещении - 1 минута 17.28 секунды.
Он на 18 сотых секунды улучшил свой рекорд, который установил год назад.
13 марта Ноаму Маму исполнится 19 лет.
Он - двукратный чемпион Израиля в беге на 400 метров, серебряный призер юниорского чемпионата Европы 2022 года и рекордсмен Израиля в беге на 800 метров.
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