Кевин де Брейне покидает "Манчестер Сити"

Бельгийский полузащитник уйдет из "Манчестер Сити" по окончании этого сезона.

Об этом он сообщил в социальных сетях.

Кевин де Брейне выступает за "горожан" с 2015 года. В составе "Манчестер Сити" он шестикратный чемпион Англии и победитель Лиги чемпионов 2023 года.