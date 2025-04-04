Кевин де Брейне покидает "Манчестер Сити"
время публикации: 04 апреля 2025 г., 16:06 | последнее обновление: 04 апреля 2025 г., 16:06
Бельгийский полузащитник уйдет из "Манчестер Сити" по окончании этого сезона.
Об этом он сообщил в социальных сетях.
Кевин де Брейне выступает за "горожан" с 2015 года. В составе "Манчестер Сити" он шестикратный чемпион Англии и победитель Лиги чемпионов 2023 года.
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