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Спорт

Кевин де Брейне покидает "Манчестер Сити"

Футбол
Знаменитые спортсмены
время публикации: 04 апреля 2025 г., 16:06 | последнее обновление: 04 апреля 2025 г., 16:06
Кевин де Брейне покидает "Манчестер Сити"
AP Photo/Ian Walton

Бельгийский полузащитник уйдет из "Манчестер Сити" по окончании этого сезона.

Об этом он сообщил в социальных сетях.

Кевин де Брейне выступает за "горожан" с 2015 года. В составе "Манчестер Сити" он шестикратный чемпион Англии и победитель Лиги чемпионов 2023 года.

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