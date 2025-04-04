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Чемпионат Англии. "Челси" победил "Тоттенхэм"

Футбол
время публикации: 04 апреля 2025 г., 07:37 | последнее обновление: 04 апреля 2025 г., 07:37
Чемпионат Англии. "Челси" победил "Тоттенхэм"
AP Photo/Ian Walton

В матче тридцатого тура чемпионата Англии "Челси" победил "Тоттенхэм" 1:0. "Синие" поднялись на четвертое место.

"Челси" в 14-й раз "всухую" победил "Тоттенхэм" в матче Премьер-лиги на "Стамфорд-Бридж".

Хозяева играли лучше (11:8 по ударам, 5:2 по точным ударам). Соперники владели мячом примерно поровну.

Угловые чаще подавали гости 6:4.

Первый опасный момент создал "Челси" на 7-й минуте. Гюсто метров с 15 пробил. Мяч попал в сетку с внешней стороны. На 19-й минуте Палмер прострелил. Энцо Фернандес мог забивать, но его удар заблокировал защитник "Тоттенхэма".

На 45-й минуте Нету навесил. Джедон Санчо пробил метров с 10. Вратарь выручил "Тоттенхэм", отразив мяч, летевший в "девятку". На 50-й минуте Палмер навесил. Энцо Фернандес опередил защитника и головой отправил мяч в сетку 1:0.

На 56-й минуте хозяева забили второй гол, который был не засчитан из-за офсайда.

На 69-й минуте гол забили гости. Взятие ворот не засчитано. Сарр отобрал мяч у Кайседо с нарушением правил.

На 90-й минуте Сон Хын Мин бил метров с 5. Вратарь выручил "Челси".

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