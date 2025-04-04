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НБА. Достижения Дени Авдии. "Портленд" победил "Торонто"

Баскетбол
Знаменитые спортсмены
НБА
время публикации: 04 апреля 2025 г., 08:23 | последнее обновление: 04 апреля 2025 г., 08:26
НБА. Достижения Дени Авдии. "Портленд" победил "Торонто"
AP Photo/Mike Stewart

В матче регулярного чемпионата НБА "Портленд Трэйл Блэйзерс" в гостях обыграл "Торонто Рэпторз" 112:103.

Самый результативный игрок матча - форвард "Портленда" Шедон Шарп (36 + 6 подборов + 5 передач + 2 перехвата).

Израильский форвард гостей Денни Авдия сделал "дабл-дабл" (26 + 15 подборов + 5подборов + 2 перехвата + 2 блок-шота). Он набрал 4000 очков в матчах НБА и сделал 1000 передач, сообщает ONE.

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