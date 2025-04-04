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Самым ценным игроком полуфиналов Еврокубка признан разыгрывающий "Апоэля"

Баскетбол
время публикации: 04 апреля 2025 г., 08:07 | последнее обновление: 04 апреля 2025 г., 08:07
Самым ценным игроком полуфиналов Еврокубка признан разыгрывающий "Апоэля"
AP Photo/Darko Vojinovic

Разыгрывающий тель-авивского "Апоэля" Ям Мадар признан самым ценным игроком полуфиналов Еврокубка.

"Апоэль" победил в серии "Валенсию" 2:1 и впервые в истории вышел в финал турнира.

Ям Мадар травмировал колено в третьем матче полуфинала.

Его среднестатистические показатели в полуфинальной серии (16.3 + 5.3 передачи + 1.7 перехвата).

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Тель-авивский "Апоэль" вышел в финал Еврокубка