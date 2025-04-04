Победа "Реала". Результаты матчей Евролиги
время публикации: 04 апреля 2025 г., 07:52 | последнее обновление: 04 апреля 2025 г., 07:52
Состоялись матчи тридцать третьего тура регулярного чемпионата Евролиги. "Реал" одолел "Париж" 105:104.
Монако (Франция) - Панатинаикос (Афины, Греция) 76:88
Защитник "Панатинаикоса" Кендрик Нанн набрал 37 очков.
Жальгирис (Вильнюс, Литва) - Партизан (Белград, Сербия) 70:66
Вторую половину матча хозяева выиграли 35:26.
Реал (Мадрид, Испания) - Париж (Франция) 105:104
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