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Победа "Реала". Результаты матчей Евролиги

Баскетбол
время публикации: 04 апреля 2025 г., 07:52 | последнее обновление: 04 апреля 2025 г., 07:52
Победа "Реала". Результаты матчей Евролиги
AP Photo/Mark J. Terrill

Состоялись матчи тридцать третьего тура регулярного чемпионата Евролиги. "Реал" одолел "Париж" 105:104.

Монако (Франция) - Панатинаикос (Афины, Греция) 76:88

Защитник "Панатинаикоса" Кендрик Нанн набрал 37 очков.

Жальгирис (Вильнюс, Литва) - Партизан (Белград, Сербия) 70:66

Вторую половину матча хозяева выиграли 35:26.

Реал (Мадрид, Испания) - Париж (Франция) 105:104

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