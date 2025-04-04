Евролига. "Маккаби" победил "Баварию"
время публикации: 04 апреля 2025 г., 07:18 | последнее обновление: 04 апреля 2025 г., 07:18
В матче тридцать третьего тура регулярного чемпионата Евролиги тель-авивский "Маккаби" победил "Баварию" 93:90.
Немцы выиграли первую четверть 22:17.
"Маккаби" выиграл первую половину матча 48:44, но провалил третью четверть. После 30 минут впереди "Бавария" 74:61.
Самый результативный игрок матча - Карсен Эдвардс (Бавария) (33 + 4 подбора + 5 передач).
Лучший в составе "Маккаби" - Джимми Кларк (20 + 3 подбора + 2 передачи + 2 перехвата).
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