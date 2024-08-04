Олимпиада. В велогонке победила американка. Израильтянка заняла 77-е место
время публикации: 04 августа 2024 г., 19:38 | последнее обновление: 04 августа 2024 г., 19:38
Победительницей групповой шоссейной велогонки Парижской олимпиады стала американка Кристен Фолкнер.
Она преодолела дистанцию за 3 часа 59 минут 23 секунды.
На 58 секунд от победительницы отстали сразу три велосипедистки.
Серебряную медаль завоевала голландка Марианна Фос, бронзовую - бельгийка Лотта Копецки.
Израильтянка Ротем Гафинович заняла 77-е место. Она отстала от чемпионки на 14 минут 19 секунд.
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