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Спорт

Олимпиада. В велогонке победила американка. Израильтянка заняла 77-е место

время публикации: 04 августа 2024 г., 19:38 | последнее обновление: 04 августа 2024 г., 19:38
Олимпиада. В велогонке победила американка. Израильтянка заняла 77-е место
AP Photo/Vadim Ghirda

Победительницей групповой шоссейной велогонки Парижской олимпиады стала американка Кристен Фолкнер.

Она преодолела дистанцию за 3 часа 59 минут 23 секунды.

На 58 секунд от победительницы отстали сразу три велосипедистки.

Серебряную медаль завоевала голландка Марианна Фос, бронзовую - бельгийка Лотта Копецки.

Израильтянка Ротем Гафинович заняла 77-е место. Она отстала от чемпионки на 14 минут 19 секунд.

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