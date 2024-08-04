Олимпиада. В велогонке победила американка. Израильтянка заняла 77-е место

Победительницей групповой шоссейной велогонки Парижской олимпиады стала американка Кристен Фолкнер.

Она преодолела дистанцию за 3 часа 59 минут 23 секунды.

На 58 секунд от победительницы отстали сразу три велосипедистки.

Серебряную медаль завоевала голландка Марианна Фос, бронзовую - бельгийка Лотта Копецки.

Израильтянка Ротем Гафинович заняла 77-е место. Она отстала от чемпионки на 14 минут 19 секунд.