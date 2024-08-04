Олимпиада. Израильтяне не участвовали в параде медалистов по соображениям безопасности
В Париже в Трокадеро, где проходила церемония открытия олимпиады, создан Парк медалистов.
Каждый вечер туда приезжают спортсмены. ставшие олимпийскими чемпионами и медалистами, для общения с болельщиками.
Шесть израильтян не приняли участия в этой церемонии. Решение принято по соображениям безопасности, сообщаетYnet.
Служба безопасности приняла решение не допускать израильских спортсменов из-за угроз и опасений нападений.
Напомним, после ликвидации Исмаила Ханийи были усилены меры по охране израильской олимпийской делегации.
Сборная Израиля установила национальный рекорд по количеству медалей на одной олимпиаде - шесть (в Токио были 4 медали).
Израильтяне завоевали медали в виндсерфинге, дзюдо и спортивной гимнастике.
Чемпионом олимпиады стал виндсерфер Том Реувени.
Серебряные медали завоевали Инбар Ланир, Раз Гершко (обе дзюдо), Шарон Кантор (виндсерфинг) и Артем Долгопят (вольные упражнения, спортивная гимнастика).
Бронзовым олимпийским призером стал дзюдоист Петр Пальчик.