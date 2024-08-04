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Олимпиада. Израильтяне не участвовали в параде медалистов по соображениям безопасности

время публикации: 04 августа 2024 г., 16:04 | последнее обновление: 04 августа 2024 г., 16:04
Олимпиада. Израильтяне не участвовали в параде медалистов по соображениям безопасности
AP Photo/Carolyn Kaster

В Париже в Трокадеро, где проходила церемония открытия олимпиады, создан Парк медалистов.

Каждый вечер туда приезжают спортсмены. ставшие олимпийскими чемпионами и медалистами, для общения с болельщиками.

Шесть израильтян не приняли участия в этой церемонии. Решение принято по соображениям безопасности, сообщаетYnet.

Служба безопасности приняла решение не допускать израильских спортсменов из-за угроз и опасений нападений.

Напомним, после ликвидации Исмаила Ханийи были усилены меры по охране израильской олимпийской делегации.

Сборная Израиля установила национальный рекорд по количеству медалей на одной олимпиаде - шесть (в Токио были 4 медали).

Израильтяне завоевали медали в виндсерфинге, дзюдо и спортивной гимнастике.

Чемпионом олимпиады стал виндсерфер Том Реувени.

Серебряные медали завоевали Инбар Ланир, Раз Гершко (обе дзюдо), Шарон Кантор (виндсерфинг) и Артем Долгопят (вольные упражнения, спортивная гимнастика).

Бронзовым олимпийским призером стал дзюдоист Петр Пальчик.

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