"Барселоне" отказали в регистрации Дани Ольмо
время публикации: 04 января 2025 г., 18:29 | последнее обновление: 04 января 2025 г., 18:29
Ла Лига и Королевская футбольная федерации Испании отказали "Барселоне" в регистрации Дани Ольмо, сообщает "Спорт-экспресс".
Решение принял комитет по мониторингу соглашения о координации RFEF и Ла Лиги.
Дани Ольмо перешел в "Барселону" из "Лейпцига". В его контракте есть пункт о том, что он может покинуть каталонский клуб в случае проблем с регистрацией.
Фанаты "Барселоны" требуют отставки президента клуба из-за ситуации с Дани Ольмо. "Барселона" не смогла его полноценно зарегистрировать из-за финансовых проблем.
По сообщениям британских СМИ, несколько английских грандов заинтересованы в Дани Ольмо и "внимательно следят за развитием ситуации".
В первой половине сезоне Дани Ольмо забил 6 голов в 15 матчах.
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