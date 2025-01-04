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Спорт

"Барселоне" отказали в регистрации Дани Ольмо

Футбол
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Скандалы в спорте
время публикации: 04 января 2025 г., 18:29 | последнее обновление: 04 января 2025 г., 18:29
"Барселоне" отказали в регистрации Дани Ольмо
AP Photo/Joan Monfort

Ла Лига и Королевская футбольная федерации Испании отказали "Барселоне" в регистрации Дани Ольмо, сообщает "Спорт-экспресс".

Решение принял комитет по мониторингу соглашения о координации RFEF и Ла Лиги.

Дани Ольмо перешел в "Барселону" из "Лейпцига". В его контракте есть пункт о том, что он может покинуть каталонский клуб в случае проблем с регистрацией.

Фанаты "Барселоны" требуют отставки президента клуба из-за ситуации с Дани Ольмо. "Барселона" не смогла его полноценно зарегистрировать из-за финансовых проблем.

По сообщениям британских СМИ, несколько английских грандов заинтересованы в Дани Ольмо и "внимательно следят за развитием ситуации".

В первой половине сезоне Дани Ольмо забил 6 голов в 15 матчах.

Спорт
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