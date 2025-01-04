"Барселоне" отказали в регистрации Дани Ольмо

Ла Лига и Королевская футбольная федерации Испании отказали "Барселоне" в регистрации Дани Ольмо, сообщает "Спорт-экспресс".

Решение принял комитет по мониторингу соглашения о координации RFEF и Ла Лиги.

Дани Ольмо перешел в "Барселону" из "Лейпцига". В его контракте есть пункт о том, что он может покинуть каталонский клуб в случае проблем с регистрацией.

Фанаты "Барселоны" требуют отставки президента клуба из-за ситуации с Дани Ольмо. "Барселона" не смогла его полноценно зарегистрировать из-за финансовых проблем.

По сообщениям британских СМИ, несколько английских грандов заинтересованы в Дани Ольмо и "внимательно следят за развитием ситуации".

В первой половине сезоне Дани Ольмо забил 6 голов в 15 матчах.