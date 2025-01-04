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Лучший бомбардир 2024 года начал 2025 год с хет-трика

Футбол
Знаменитые спортсмены
время публикации: 04 января 2025 г., 18:17 | последнее обновление: 04 января 2025 г., 18:17
Лучший бомбардир 2024 года начал 2025 год с хет-трика
AP Photo/Armando Franca, file

В матче семнадцатого тура чемпионата Португалии "Витория" (Гимараэш) сыграла вничью 4:4 со "Спортингом" (Лиссабон).

"Львы" лидируют, на 1 очко опережая "Бенфику".

Первые три гола в ворота хозяев забил лучший бомбардир 2024 года Виктор Дьекереш (52 гола, в том числе 36 в матчах чемпионата Португалии).

"Спортинг" вел в счете 1:0 и 3:1 (на 69-й минуте).

Первый раз счет сравнял (1:1) Тиагу Силва.

С 69-й по 85-ю минуты три гола забили Кайо Сезар, Жоау Мендеш и Дье-Мерси Ндембо-Мишель.

Столичная команда отыгралась на пятой минуте компенсированного времени. Восстановил равновесие Франсишку Тринкан.

Спорт
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