Лучший бомбардир 2024 года начал 2025 год с хет-трика

В матче семнадцатого тура чемпионата Португалии "Витория" (Гимараэш) сыграла вничью 4:4 со "Спортингом" (Лиссабон).

"Львы" лидируют, на 1 очко опережая "Бенфику".

Первые три гола в ворота хозяев забил лучший бомбардир 2024 года Виктор Дьекереш (52 гола, в том числе 36 в матчах чемпионата Португалии).

"Спортинг" вел в счете 1:0 и 3:1 (на 69-й минуте).

Первый раз счет сравнял (1:1) Тиагу Силва.

С 69-й по 85-ю минуты три гола забили Кайо Сезар, Жоау Мендеш и Дье-Мерси Ндембо-Мишель.

Столичная команда отыгралась на пятой минуте компенсированного времени. Восстановил равновесие Франсишку Тринкан.