Чемпионат Англии. "Манчестер Сити" ожил. "Челси" не смог победить в дерби

Состоялись матчи двадцатого тура чемпионата Англии. "Челси" не смог победить "Кристал Пэлас" 1:1.

Борнмут - Эвертон (Ливерпуль) 1:0

"Борнмут" не проиграл в восьмом матче подряд. Это клубный рекорд.

В этом сезоне "Эвертон" не смог забить в 11 матчах Премьер-лиги.

Победный гол на 77-й минуте забил воспитанник "Манчестер Сити" Дэвид Брукс.

Астон Вилла (Бирмингем) - Лестер 2:1

"Лисы" проиграли пятый матч подряд и находятся в зоне вылета.

Кристал Пэлас (Лондон) - Челси (Лондон) 1:1

"Челси" не смог победить в четвертом матче Премьер-лиги подряд.

С одной стороны "Челси" упустил победу. С другой - "синие" нанесли только один точный удар за весь матч.

На 14-й минуте Джейдон Санчо совершил рейд по флангу и протолкнул мяч в штрафную. Коул Палмер пробил в дальний нижний угол 0:1.

Во втором тайме гости играли осторожно, на удержание счета. "Кристал Пэлас" активизировался и сумел отыграться.

На 82-й минуте перехвати мяча в центре поля и быстрая атака. Эзе прокинул мяч мимо защитника. Жан-Филипп Матета отправил мяч в пустой угол ворот 1:1.

Манчестер Сити - Вест Хэм (Лондон) 4:1

Команда Хосепа Гвардиолы не проиграла в 18 матчах Премьер-лиги против "Вест Хэма" ни разу.

Эрлинг Холанн забил два гола. "Горожане" одержали вторую победу подряд, что после провальных ноября и декабря уже немало.

Саутгемптон - Брентфорд 0:5