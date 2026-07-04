Месси забил. Аргентинцы победили сборную Кабо Верде в дополнительное время

В Майами встречались сборные Аргентины и Кабо Верде. Основное время завершилось вничью 1:1.

В дополнительное время аргентинцы победили 3:2.

На 18-й минуте Месси опасно исполнил штрафной. Возинья мяч парировал. На 29-й минуте Лисандро Мартинес делает пас в штрафную. Месси выскочил из-за спины защитника и открыл счет 1:0.

На 45-й минуте мощно пробил Энцо Фернандес. Возинья мяч отбил.

На 59-й минуте Дерой Дуарте (Лудогорец, Разград) пробил в дальний нижний угол 1:1.

На 63-й минуте Месси вышел один на один, но не сумел переиграть Возинью. На 73-й минуте Месси пробил в "девятку". Вратарь перевел мяч на угловой.

На 81-й минуте защитник островитян едва не срезал мяч в свои ворота. Рядом со штангой.

На второй минуте компенсированного времени Возинья поймал мяч после удара Паредеса. Через 3 минуты опасно бил Месси. Вратарь справился.

На 92-й минуте после углового отличился Лисандро Мартинес 2:1.

На 103-й минуте Сидни Лопеш Кабрал (несколько дней назад перешел из "Бенфики" в "Трабзонспор") сотворил шедевр. Он на фланге обыграл защитника и, не входя в штрафную, нанес удар в дальнюю "девятку" 2:2.

На 111-й минуте Месси навесил с углового. Ромеро головой пробил. Гол записан как автогол Дини Боржеса (Аль- Батай, ОАЭ).