Авраам Грант будет работать в греческом клубе
время публикации: 03 июля 2026 г., 17:44 | последнее обновление: 03 июля 2026 г., 17:44
Авраам Грант после трех лет работы в Замбии возвращается в Европу.
По данным ONE, израильский специалист будет работать советником по упралению в греческом клубе "Арис" (Салоники).
В заявлении клуба говорится "Обладая богатым опытом руководства европейскими клубами и национальными сборными, Авраам укрепит клуб, поддержит его долгосрочные стратегические цели и улучшит результаты команды как на поле, так и за его пределами".
Ссылки по теме