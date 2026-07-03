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Спорт

Авраам Грант будет работать в греческом клубе

Футбол
Знаменитые спортсмены
время публикации: 03 июля 2026 г., 17:44 | последнее обновление: 03 июля 2026 г., 17:44
Авраам Грант будет работать в греческом клубе
AP Photo/Themba Hadebe, file

Авраам Грант после трех лет работы в Замбии возвращается в Европу.

По данным ONE, израильский специалист будет работать советником по упралению в греческом клубе "Арис" (Салоники).

В заявлении клуба говорится "Обладая богатым опытом руководства европейскими клубами и национальными сборными, Авраам укрепит клуб, поддержит его долгосрочные стратегические цели и улучшит результаты команды как на поле, так и за его пределами".

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