Шон Вайсман вернулся в Израиль и будет играть за "Бейтар"

Нападающий Шон Вайсман, 7 лет выступавший за границей, вернулся в Израиль и подписал контракт с "Бейтаром".

Об этом сообщает официальный сайт столичного клуба.

Контракт рассчитан на два года.

Ранее нападающий выступал за клубы "Маккаби" (Хайфа), "Апоэль" (Акко), "Маккаби" (Нетания), "Ирони" (Кирьят-Шмона), "Вольфсбергер" (Австрия), "Вальядолид" (Испания), "Гранада", "Салернитана", "Блау-Вайс" (Линц).

С 2019 года Шон Вайсман выступает за сборную Израиля. .