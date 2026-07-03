x
03 июля 2026
|
последняя новость: 20:04
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
03 июля 2026
|
03 июля 2026
|
последняя новость: 20:04
03 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Шон Вайсман вернулся в Израиль и будет играть за "Бейтар"

Футбол
Знаменитые спортсмены
время публикации: 03 июля 2026 г., 19:04 | последнее обновление: 03 июля 2026 г., 19:04
Шон Вайсман вернулся в Израиль и будет играть за "Бейтар"
AP Photo/Denes Erdos

Нападающий Шон Вайсман, 7 лет выступавший за границей, вернулся в Израиль и подписал контракт с "Бейтаром".

Об этом сообщает официальный сайт столичного клуба.

Контракт рассчитан на два года.

Ранее нападающий выступал за клубы "Маккаби" (Хайфа), "Апоэль" (Акко), "Маккаби" (Нетания), "Ирони" (Кирьят-Шмона), "Вольфсбергер" (Австрия), "Вальядолид" (Испания), "Гранада", "Салернитана", "Блау-Вайс" (Линц).

С 2019 года Шон Вайсман выступает за сборную Израиля. .

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 03 июля 2026

Авраам Грант будет работать в греческом клубе
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 03 июля 2026

Ганский шаман. Лионель Месси больше не забьет на этом чемпионате
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 03 июля 2026

Манзамби и Эмболо установили рекорды сборной Швейцарии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 03 июля 2026

ФИФА. Гол хорватов отменили из-за показаний датчика мяча