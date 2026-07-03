Шон Вайсман вернулся в Израиль и будет играть за "Бейтар"
время публикации: 03 июля 2026 г., 19:04 | последнее обновление: 03 июля 2026 г., 19:04
Нападающий Шон Вайсман, 7 лет выступавший за границей, вернулся в Израиль и подписал контракт с "Бейтаром".
Об этом сообщает официальный сайт столичного клуба.
Контракт рассчитан на два года.
Ранее нападающий выступал за клубы "Маккаби" (Хайфа), "Апоэль" (Акко), "Маккаби" (Нетания), "Ирони" (Кирьят-Шмона), "Вольфсбергер" (Австрия), "Вальядолид" (Испания), "Гранада", "Салернитана", "Блау-Вайс" (Линц).
С 2019 года Шон Вайсман выступает за сборную Израиля. .
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