Чемпионат мира по футболу. Египтяне победили в серии пенальти

В Далласе встречались сборные Австралии и Египта. Основное время завершилось вничью 1:1.

В серии пенальти победили египтяне 4:2.

В первые 10 минут атаковали в основном австралийцы. На 4-й минуте Вольпато пробил метров с 20. Мяч попал в перекладину. На 11-й минуте защитник египтян сделал передачу назад. Вратарь едва не пропустил. \

Атаковали австралийцы, а на 13-й минуте счет открыли египтяне. Навес в центр штрафной. Эмам Ашур (Аль-Ахли) выпрыгнул выше защитника и переправил мяч в дальний угол 0:1.

До перерыва австралийцы атаковали много, но в основном прямолинейно. До опасных моментов доходило редко.

За весь первый тайм команды создали по одному голевому моменту.

На 46-й минуте египтяне могли увеличить преимущество. Мармуш вышел один на один, но пробил неточно.

На 55-й минуте Мохамед Хани (Аль-Ахли) срезал мяч в свои ворота 1:1.

В первый час Мохамед Салах очень редко получал мяч.

Во второй половине второго тайма соперники не стремились обострять игру. Попытки атак были, но никто не хотел рисковать.

Египтяне создали голевой момент на четвертой минуте компенсированного времени. Салах навесил. Рабиа пробил из пределов вратарской. Бич парировал.

В начале дополнительного времени активнее действовали египтяне.

В первом дополнительном тайме австралийцы только оборонялись.

Во втором дополнительном тайме активизировался Салах.

На 119-й минуте австралийцы меняют врааря. Появляется Мэтью Райан (Леванте). На прошлом чемпионате он был основным.

На 120-й минуте австралийцы создали опасный момент после навеса со штрафного. Вратарь мяч поймал.

Серия пенальти.

У австралийцев не забили Гарри Суттар (Лестер) (выше) и 18-летний Лукас Хэррингтон (Колорадо Рэпидз) (перекладина).