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Ганский шаман. Лионель Месси больше не забьет на этом чемпионате

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ЧМ по футболу 2026
время публикации: 03 июля 2026 г., 16:47 | последнее обновление: 03 июля 2026 г., 16:54
Ганский шаман. Лионель Месси больше не забьет на этом чемпионате
AP Photo/Rebecca Blackwell

После успеха с проклятием Гарри Кейна, который не забил сборной Ганы, шаман Нана Кваку Бонсам решил помочь сборной Кабо Верде.

Он сообщил, что наложил проклятие на Лионеля Месси.

Согласно заявлению шамана, которое широко растиражировали СМИ, Лионель Месси не сумеет забить сборной Кабо Верде, и даже не реализует пенальти в сегодняшнем матче.

Нана Кваку Бонсам заявил, что аргентинцы проиграют, а Лионель Месси больше не забьет на этом чемпионате.

Напомним, Гарри Кейн действительно не забил сборной Ганы. А когда он забил в следующем матче, Нана Кваку Бонсам сказал, что проклятие уже снято и Кейну ничто не мешает проявлять бомбардирские таланты.

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