Чемпионат мира по футболу. Возинья присоединился к великим

Сборная Кабо-Верде в матче 1/16 финала чемпионата мира проиграла в дополнительное время аргентинцам 2:3.

Голкипер "синих акул" Возинья совершил 8 сэйвов.

В матчах этого чемпионата он совершил 18 сэйвов. И занимает третье место в списке вратарей старше 40 лет с наибольшим количеством сэйвов на одном чемпионате.

Рекордсмен англичанин Питер Шилтон (28 в 1990). На втором месте итальянец Дино Дзофф (27 - в 1982).

Возинья не пропустил в двух матчах чемпионата из четырех.