Чемпионат мира по футболу. Возинья присоединился к великим
время публикации: 04 июля 2026 г., 08:27 | последнее обновление: 04 июля 2026 г., 08:27
Сборная Кабо-Верде в матче 1/16 финала чемпионата мира проиграла в дополнительное время аргентинцам 2:3.
Голкипер "синих акул" Возинья совершил 8 сэйвов.
В матчах этого чемпионата он совершил 18 сэйвов. И занимает третье место в списке вратарей старше 40 лет с наибольшим количеством сэйвов на одном чемпионате.
Рекордсмен англичанин Питер Шилтон (28 в 1990). На втором месте итальянец Дино Дзофф (27 - в 1982).
Возинья не пропустил в двух матчах чемпионата из четырех.
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