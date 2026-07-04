Сборная Кабо Верде установила рекорд чемпионатов мира
время публикации: 04 июля 2026 г., 07:45 | последнее обновление: 04 июля 2026 г., 07:51
Сборная Кабо Верде в дополнительное время проиграла аргентинцам 2:3. Один гол забил Лионель Месси.
"Синие акулы" стали не только открытием, но и рекордсменом чемпионатов мира.
Сборная Кабо Верде стала первой командой из Африки, забившей два гола в ворота действующих чемпионов мира в матче плэй-офф мировых первенств.
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