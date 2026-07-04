Сборная Кабо Верде установила рекорд чемпионатов мира

Сборная Кабо Верде в дополнительное время проиграла аргентинцам 2:3. Один гол забил Лионель Месси.

"Синие акулы" стали не только открытием, но и рекордсменом чемпионатов мира.

Сборная Кабо Верде стала первой командой из Африки, забившей два гола в ворота действующих чемпионов мира в матче плэй-офф мировых первенств.