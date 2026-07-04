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Спорт

Возинья восхитил Месси и стал самым популярным вратарем в мире

Футбол
Знаменитые спортсмены
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 04 июля 2026 г., 10:04 | последнее обновление: 04 июля 2026 г., 10:14
Возинья восхитил Месси и стал самым популярным вратарем в мире
AP Photo/Lynne Sladky

Аргентинцы вышли в 1/8 финала чемпионата мира, победив сборную Кабо Верде 3:2 в дополнительное время.

Лионель Месси открыл счет в матче.

Голкипер островитян Возинья отразил 8 ударов, в том числе 5 - Лионеля Месси.

Лидер аргентинцев сказал, что был поражен игрой вратаря соперников.

По данным статистических сервисов и соцсетей, после этого матча число подписчиков Возиньи в инстаграме достигло 19.3 миллона.

У бельгийца Тибо Куртуа 18 миллионов подписчиков.

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