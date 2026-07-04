Возинья восхитил Месси и стал самым популярным вратарем в мире
время публикации: 04 июля 2026 г., 10:04 | последнее обновление: 04 июля 2026 г., 10:14
Аргентинцы вышли в 1/8 финала чемпионата мира, победив сборную Кабо Верде 3:2 в дополнительное время.
Лионель Месси открыл счет в матче.
Голкипер островитян Возинья отразил 8 ударов, в том числе 5 - Лионеля Месси.
Лидер аргентинцев сказал, что был поражен игрой вратаря соперников.
По данным статистических сервисов и соцсетей, после этого матча число подписчиков Возиньи в инстаграме достигло 19.3 миллона.
У бельгийца Тибо Куртуа 18 миллионов подписчиков.
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