Возинья восхитил Месси и стал самым популярным вратарем в мире

Аргентинцы вышли в 1/8 финала чемпионата мира, победив сборную Кабо Верде 3:2 в дополнительное время.

Лионель Месси открыл счет в матче.

Голкипер островитян Возинья отразил 8 ударов, в том числе 5 - Лионеля Месси.

Лидер аргентинцев сказал, что был поражен игрой вратаря соперников.

По данным статистических сервисов и соцсетей, после этого матча число подписчиков Возиньи в инстаграме достигло 19.3 миллона.

У бельгийца Тибо Куртуа 18 миллионов подписчиков.