Чемпионат мира по футболу. Колумбийцы победили сборную Ганы

Сборная Колумбии вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу, победив команду Ганы 1:0.

У южноамериканцев было значительное преимущество.

"Черные звезды" за весь матч не нанесли ни одного точного удара.

Хотя первый опасный момент создала сборная Ганы уже на первой минуте. После дальнего удара мяч пролетел рядом со штангой.

Уже в первые 15 минут команды провели по одной вынужденной замене. Из-за травм поле покинули колумбиец Джон Кордоба (Краснодар) и Марвин Сеная (Осер).

На 14-й минуте вышедший на замену Луис Суарес прошел по флангу и сделал передачу в штрафную. Джон Ариас (Пальмейрас) оказался один и ударом с линии вратарской открыл счет 1:0.

В конце первого тайма колумбийцы дважды обязаны были забивать, но били неточно.

На 56-й минуте был отменен из-за офсайда гол колумбийцев.

На 58-й минуте Луис Суарес вышел один на один, но не сумел переиграть вратаря.

В ответной атаке ганцы могли сравнять счет. Навес во вратарскую. Семеньо не дотянулся до мяча.

В конце матча колумбийцы упустили три возможности увеличить преимущество.