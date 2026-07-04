Марокканцы разгромили сборную Канады и вышли в четвертьфинал

В Хьюстоне в первом матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу встречались сборные Канады и Марокко.

Марокканцы разгромили сборную Канады 3:0 и вышли в четвертьфинал.

На матче присутствовали президент ФИФА Джанни Инфантино и легендарный хоккеист Уэйн Гретцки.

В первые пять минут матча Буну дважды спас марокканцев. На 13-й минуте Олувасейи вышел один на один. Буну ногой парировал мяч.

На 21-й минуте получил травму один из лидеров сборной Марокко Сайбари.

В первом тайме интереснее играли канадцы, несколько раз пытавшиеся огорчить своего знаменитого земляка. Голкипер сборной Марокко Ясин Буну - уроженец Канады.

На 50-й минуте Хакими подал со штрафного. Аззедин Унаи (Жирона) пробил точно 0:1.

На 79-й минуте Бьюкенен пробил издали. Буну парировал.

На 82-й минуте Браим Диас обыграл защитника и прострелил. Унаи оформил дубль 0:2.

Через 2 минуты мяч после удара Хакими попал в крестовину.

На 8-й минуте компенсированного времени отличился Суфьян Рахими (Аль-Айн).