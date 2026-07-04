Сборная Израиля впервые стала призером молодежного чемпионата Европы по волейболу
время публикации: 04 июля 2026 г., 20:35 | последнее обновление: 04 июля 2026 г., 20:35
Сегодня в Португалии завершится молодежный чемпионат Европы по волейболу (спортсмены до 22 лет).
Израильтяне впервые стали призерами турнира.
В матче за третье место сборная Израиля победила французов 3:0.
Счет по партиям 25:21, 25:23, 25:18.
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