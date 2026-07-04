Сборная Израиля впервые стала призером молодежного чемпионата Европы по волейболу

Сегодня в Португалии завершится молодежный чемпионат Европы по волейболу (спортсмены до 22 лет).

Израильтяне впервые стали призерами турнира.

В матче за третье место сборная Израиля победила французов 3:0.

Счет по партиям 25:21, 25:23, 25:18.