Шахматы. Победителем Женской лиги стала команда Ришон ле-Циона
время публикации: 04 июня 2025 г., 06:51 | последнее обновление: 04 июня 2025 г., 06:51
В Нетании прошел шахматный турнир Women League Elite 2025.
Победителем стала команды Ришон ле-Циона, набравшая 17 очков.
На втором месте "Маккаби" (Кирьят-Ям) - 16 очков, на третьем - команда Ашдода (15.5).
Состав команды Ришон ле-Циона: Ольга Баделька (2426), Марсель Эфроимски (2372), Михаль Лаав (2147), София Ташкинова (2180) и Мишель Катков (2056).
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